شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى يطالب استكمال أعمال مشروع الصرف لقرية نكلا بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد رمزى ناجى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال أعمال مشروع الصرف الصحى لقرية نكلا بمنشأة القناطر.

وقال أحمد رمزى فى طلبه، أن مشروع الصرف الصحى بقرية نكلا صد له قرار إسناد للشركة المنفذة بتاريخ 7نوفمبر 2018، وأنه عند البدء فى تنفيذ المشروع تبين أن اللوحات التنفيذية للمشروع تحتوى على جزء داخل الحيز العمرانى تمثل حوالى 40% من إجمالى المشروع، وأنه يوجد جزء خارج الحيز العمرانى والذى يمثل حوالى 60% من إجمالى المشروع، حيث أن اللوحات التنفيذية للمشروع تمثل مناطق تم بنائها قديما وتم إدراجها باللوحات التنفيذية المطروحة من خلال الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أحمد رمزى أن هذه المناطق تم تحديدها على لوحات الطرح أنها خارج الحيز العمرانى، على الرغم أن هذه المناطق ضمن الحيز العمرانى طبقا للتصوير الجوى عام 2017، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من الجزء الأيمن المنطقة الشرقية لقرية نكلا والجزء الأيسر المنطقة الغربية لقرية نكلا، لافتا إلى أنه تم عرض الموضوع على المستشار القانونى للمحافظة وانتهى الرأى بأنه لا مانع من تمكين الشركة المنفذة لمشروع الصرف لقرية نكلا مركز ومدينة منشأة القناطر محافظة الجيزة وبتنفيذ باقى الشبكات للمناطق المقامة خارج الحيز العمرانى وتم اعتماد الرأى القانونى من محافظ الجيزة بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

ومن جانبه، وافقت وزارة الإسكان على استكمال أعمال المشروع طبقًا لقرار لجنة الأحوزة العمرانية والخرائط المرفقة بها، وذلك بعد موافقة اللواء محافظ الجيزة والوحدة المحلية على تنفيذ المشروع خارج الحيز العمرانى والتنبيه باتخاذ اللازم نحو البدء فى تنفيذ الأعمال طبقا لرأى اللجنة القانونية بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.