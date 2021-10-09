شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد حالات استثنائية لصرف مساعدات نقدية للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي تصرف فيها المساعدات الاستثنائية إلى الأفراد والأسر الأكثر احتياجا، وهى 5 حالات وفقا للقانون، وفى هذا الصدد، تنص المادة (10)، على أن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:

1- مصروفات التعليم.

2 - مصروفات الجنازة.

3 - مصروفات الوضع.

4 - الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.

5 - حالات الكوارث والنكبات الفردية.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.

فيما، تنص المادة (11) على أن تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وتنص المادة (4) على الآتى: "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة المطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".