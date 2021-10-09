شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على تعلن انطلاق قافلة طبية بـ50 طبيبا للواحات برعاية الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق قافلة طبية مجانية لمدينة الواحات البحرية، كأحد القرى الأكثر احتياجا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف محافظ الجيزة والنائبة غادة على، وتنظيم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وقالت الدكتورة غادة على، أن القافلة الطبية الموسعة لأهالى الواحات البحرية مدعمة بأكثر من 50 طبيبا بشريا وصيدليا وفنى تمريض فى تخصصات مختلفة بالتعاون مع مستشفيات جامعة القاهرة والجامعة البريطانية ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج فى العديد من التخصصات وتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجانا.

وأشارت على، إلى أن قافلة الواحات الطبية تتضمن تخصصات "العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية على نفقة الدولة"، وذلك يومى الخميس والجمعة 14 -15 أكتوبر 2021 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرا، بمركز ومدينة الواحات البحرية، موضحة أن القافلة مدعمة بكميات من الأدوية والأدوات الطبية سيجرى توزيعها بالمجان على المرضى، بالإضافة لإجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة، على أن يجرى التسجيل للكشف بأولوية الحضور لدى صبرى شاكر رئيس مجلس المدينة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن القافلة تنطلق بناء على حرص اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على توفير الدعم الطبى للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وعلى توصيات وترشيحات نواب البرلمان بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى، موضحة أن توجيهات الرئيس السيسى دوما ترتكز حول توفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى كحق اصيل له فى ظل الجمهورية الجديدة.