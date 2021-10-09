تقرير نيجيري: 25 مليون مواطن معرضون لخطر فقدان وظائفهم بسبب تحديات توافر الأعلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا - (أ ش أ):

ذكر تقرير اليوم السبت أن 25 مليون مواطن نيجيري مهددون بفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم، بسبب تحديات الأعلاف الحالية التي تواجه صناعة الدواجن بمليارات النيرة (العملة النيجيرية) إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، وهو ما جعل المزارعون يطالبون الحكومة الفيدرالية بالتفكير في توزيع انتاج مزارعهم من البيض في السجون والمدارس ومعسكرات النازحين.

ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية رئيس جمعية الدواجن في نيجيريا حزقيال إبراهيم قوله "إن صناعة الدواجن على وشك الانهيار ، وإذا حدث ذلك ، فهناك الكثير من العواقب السلبية التي قد تؤثر على الناس".

وتابع قائلا إننا نواجه تحديات بسبب ندرة الذرة وارتفاع سعر الصرف.. لافتا إلى أن المنتجين في أجزاء أخرى من العالم ينتظرون رؤية صناعة الدواجن في نيجيريا تنهار.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيض يوم السبت في أبوجا، وناشد المدير العام للجمعية أونالو أكبا الحكومة الفيدرالية أن تضع سياسات من شأنها مساعدة مزارعي الدواجن النيجيريين وإنقاذ الصناعة المزدهرة من الانهيار التام.

ويعمل في صناعة الدواجن في نيجيريا الملايين بشكل مباشر وغير مباشر، وتشعر الجمعية بالقلق من أن انهيار صناعة الدواجن النيجيرية سيخلق سوقًا كبيرة للدول الأفريقية المجاورة وأجزاء أخرى من العالم.