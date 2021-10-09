بـ"ابتهالات إسلامية وأنوار".. محل قبطي يبيع حلاوة المولد في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

يحتفل المسلمون داخل جميع أنحاء العالم، بذكرى المولد النبوي الشريف؛ إلا أن الاحتفال به داخل مصر، له مذاق آخر، وفي الصعيد وتحديدًا محافظة المنيا يختلف الحال.

يأتي من ضمن الأشكال التي تتميز بها محافظة المنيا عن غيرها، خلال احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، هو تخصص مواطنين مسيحيين في بيع حلوى المولد؛ لمشاركة المسلمين احتفالاتهم.

"الخليج 365"، أجرى بثا مباشرا، مع ماري جرجس، صاحب أشهر وأقدم محل مخصص لبيع حلوى المولد النبوي الشريف، وكذلك مستلزمات شهر رمضان الكريم.

"ورثتها عن أبويا ومكملين لحد النهاية"، بهذه الجملة أوضح صاحب المحل، بداية والده في بيع حلوى المولد النبوي الشريف قبل نحو 70 عامًا، وأنه ورثها منه؛ لمشاركة المسلمين احتفالاتهم.

وأضاف "جرجس"، أن المحل يشهد إقبالًا كبيرًا من المسلمين والأقباط، الذين يقبلون على شراء حلوى المولد، وتقديمها للمسلمين كهدايا بمناسبة الذكرى الدينية ولا مانع من تذوقها، مُشيرًا إلى العلاقة الطيبة التي تجمع المسلمين والمسيحيين في المنيا التي تظهر في المناسبات المختلفة الدينية والوطنية.