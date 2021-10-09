وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مع نظيريه الإماراتي والإسرائيلي في 13 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يلتقي مع نظيريه الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والإسرائيلي يائير لابيد، يوم 13 أكتوبر الجاري.

وأضاف المتحدث، حسب بيان للخارجية الأمريكية اليوم، أن بلينكن سيعقد اجتماعا ثنائيا منفصلا مع كل من الوزيرين، يعقب ذلك يلتقي معهما في مباحثات ثلاثية.

وأوضح المتحدث أن الوزراء الثلاثة سوف يناقشون ما جرى منذ إبرام "اتفاقيات إبراهيم" في العام الماضي، والقضايا الثنائية التي من بينها الأمن والاستقرار الإقليميين.