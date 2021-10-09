مصرع 400 من مليشيا الانقلاب في أسبوع بمأرب

كشف قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، اللواء منصور ثوابة،لـ«دوت الخليج» عن مصرع ما لا يقل عن 400 عنصر من ميليشيات الحوثي، خلال الأسبوع الماضي، في جبهات غرب وجنوب مأرب، وذلك بفعل ضربات الجيش الوطني وغارات طيران التحالف العربي، بينهم 3 قيادات ميدانية ينتحلون رتبة «لواء»، و7 برتبة «عميد»، و23 برتبة «عقيد»، بالإضافة إلى تدمير 14 طقما و7 عربات و3 دبابات، وإسقاط 5 طائرات مسيرة. وأضاف أن المقاومة الشعبية يتصدون على مدى الساعة وببسالة لكل هجمات الميليشيات على أطراف مأرب.

إعلام كاذب

نفى اللواء ثوابة ما تدعيه وسائل إعلام الحوثي، التي تبث أكاذيبها من الضاحية الجنوبية في لبنان، من سيطرة الميليشيات العميلة على عدة مديريات. وقال إن خطة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقوم على الدفاع، واستدراج عناصر الحوثي، ومن ثم الانقضاض عليها وتدميرها قبل تحقيق أهدافها.

تنسيق عال

وعن مستوى التنسيق وسير المعارك بين الوحدات العسكرية، أكد اللواء ثوابة أن واقع المعركة أصبح يفرض تنسيقا عالي المستوى بين كل الوحدات العسكرية، وكذلك بين المقاومة الشعبية المساندة للجيش في هذه المعركة. وقال: تمتلك قيادة الجيش الوطني وقيادة المقاومة مهارات قيادية وعسكرية وخبرة ميدانية، ساعدت كثيرا في تحجيم العدو الحوثي.

سير المعركة

أوضح اللواء ثوابة أن هناك خططا دفاعية استنزفت العدو، وجعلته يدفع كل ما بجعبته، من عناصر مدربة وقيادات ميدانية، بعضها تلقت تدريبات نوعية في الضاحية الجنوبية بلبنان والبعض في إيران. وقال:«قريبا بإذن الله سنرى جميعا السقوط المدوي والكبير لهذه الميليشيات الانقلابية، وستعود الشرعية الدستورية للبلد».

القتلى خلال أسبوع بينهم:

3 قيادات ميدانية ينتحلون رتبة «لواء»

7 برتبة «عميد»

23 برتبة «عقيد»

تدمير 14 طقما

7 عربات

3 دبابات

إسقاط 5 طائرات مسيرة