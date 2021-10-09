ماذا تعرف عن الغواصة الأمريكية المتضررة

لدى الغواصة النووية «يو إس إس كونيتيكت»، التي اصطدمت بجسم مجهول تحت الماء في بحر الصين الجنوبي، سيرة ذاتية غنية فهي ليست الأولى، ومع ذلك تعتبر الأكثر خطورة.

ووفقا لتقارير القيادة الأمريكية، لم يتضرر المفاعل النووي الوحيد ونظام الدفع المرتبط به، ووصلت الغواصة إلى قاعدة جزيرة غوام، ونقلت صحيفة «ميليتاري تايمز» عن مصادر قولها إن أفراد الطاقم لم يصابوا بجروح خطيرة.

وسخر القراء الصينيون لصحيفة «غوانشا» من الحادث، ووصف بعضهم التصادم بأنه «نبأ عظيم»، بينما اعتبره آخرون «انتقامًا»، وخلص التقرير إلى أن حقيقة الاصطدام «الغامض» للغواصة تشير إلى مشاكل في تدريب الطاقم، وكذلك مع قدرة غواصات هذا المشروع أن ترى وتسمع الوضع من حولها، حسب صحيفة «روسيسكايا غازيتا».

الأبحاث الأمريكية

في عام 2003، بعد أن ظهرت على السطح بين الجليد القطبي بالقرب من محطة الأبحاث الأمريكية، اصطدمت الغواصة بدب قطبي، هاجم عملاقًا حديديًا غير مألوف وألحق الضرر بالمطاط على زعنفة ذيل الغواصة.

في ربيع وصيف عام 2004، قامت «يو إس إس كونيتيكت» برحلة طويلة المدى كجزء من مجموعة سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي، حيث شاركت فيما يسمى بـ«عمليات الحرب على الإرهاب»، بعد ذلك ذهبت لمدة ثلاث سنوات لإجراء إصلاحات مجدولة مع التحديث.

في عام 2007، تم نقل الغواصة إلى قاعدة كيتساب البحرية في شبه الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه في ولاية واشنطن، لتعزيز وجود البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ، إنها ثاني أهم قاعدة أمريكية في المحيط الهادئ بعد سان دييغو، وكذلك الأقرب جغرافيًا إلى روسيا.

في الفترة من 2012 إلى 2017، كانت (USS Connecticut) تخضع لعملية إصلاح رئيسية أخرى، في أوائل عام 2018، شاركت في تمرين (ICEX) المحيطي، وفي عام 2019، خضعت لإصلاحات الصيانة في حوض بناء السفن بيدوجيت ساوند.

الغواصة مسلحة بما يصل إلى 50 صاروخًا من طراز (Harpoon) و(Tomohawk)، يتم إطلاقها من ثمانية أنابيب طوربيد، بالإضافة إلى طوربيدات وألغام، يبلغ عمق عمل «يو إس إس كونيتيكت» 580 مترًا، وأقصى عمق غمر يبلغ 610 أمتار، يضم الطاقم 126 شخصًا، و15 ضابطًا فقط.

الغواصة النووية يو إس إس كونيتيكت:

- هي الثانية في سلسلة من ثلاث غواصات لمشروع Seawolf (SSN-575).

- أولها تسمى USS Seawolf (SSN-21).

- الأخيرة هي USS Jimmy Carter (SSN-23).

- بدأ بناؤها في سبتمبر 1992.

- تم إطلاق الغواصة في 1 سبتمبر 1997.

- في 11 ديسمبر الأول 1998، تم تشغيلها في الأسطول.