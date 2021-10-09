السفارة الأمريكية: هجمات الحوثيين تثبت عدم اهتمامهم بالسلام

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، عن إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي لمطار جازان، جنوب غرب، السعودية ، مؤكدة أنه ومع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام.

فيما أكدت المملكة العربية السعودية أن استهداف ميليشيات الحوثي للبنية التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة، ويجب محاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني.

إدانات

وتابعت السفارة الأمريكية: «نحن ندين هذه الهجمات، وندعو الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء

الصراع».

فيما أدانت مصر بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف مطار الملك عبدالله في جازان بطائرتين مُسيرتين من دون طيار.

وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن «تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، بما في ذلك المطارات الواقعة في المنطقة الجنوبية بالمملكة، من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية، فضلًا عما يُمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لحياة المسافرين ولأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية».

10 إصابات

يذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرتين مفخختين مسيرتين، مساء الجمعة، حيث اعترضتهما قوات

التحالف، وأسفر الهجوم عن وقوع 10 إصابات (ستة سعوديين وثلاثة من بنجلاديش وواحد سوداني).

وعادت حركة السفر في مطار الملك عبدالله بجازان، إلى شكلها الطبيعي خلال الساعات الماضية، حيث تم وصول وإقلاع أكثر من 20 رحلة.