مفاجأة مدوية حول شحنة الغاز التي ستصل إلى لبنان قريباً!

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2021 11:07 مساءً

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن “غاز توليد الطاقة الذي سينقل من مصر إلى لبنان بالأنابيب عبر الأردن وسوريا هو غاز إسرائيلي”، ‏مشيرة إلى أن هناك خطة تشرف عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لـ”إنقاذ لبنان” من الظلام الناجم عن النقص الحاد في ‏الكهرباء، من خلال إمداد البلاد بالغاز المصري القادم من سيناء عبر الأردن وسوريا‎.‎

وأضافت أن “واشنطن ستعفي هذه الخطة من العقوبات التي كانت فرضتها على نظام الرئيس السوري بشار الأسد”، مشيرة إلى أن ‏‏”الغاز المصري سيتدفق إلى لبنان في غضون عام أو أكثر إذا سارت الخطة على ما يرام، فالخطة تعتمد على استخدام الغاز المتدفق ‏من العقبة عبر خط أنابيب في قاع البحر الأحمر، ومن هناك عبر الأردن ومن ثم إلى سوريا، والتي من خلالها سيتم نقله إلى لبنان، ‏وخط الأنابيب المصري شمال سيناء الذي من المفترض عبره أن يتم نقل الغاز يتم تزويده من قبل إسرائيل‎”.‎

ولفتت إلى أنه “لا توجد خيارات أخرى لإمكانية نقله بدون الاعتماد على الغاز الإسرائيلي الذي يتم تزويد مصر وكذلك الأردن منه ‏والتي يمكن أن تكون جزءا من الحل لنقله إلى لبنان، والمحادثات التي تجري الآن على مستوى عال لم تقدم أي بديل آخر، ويبدو أن ‏حزب الله سيغض النظر عما يجري ما دام أن الكهرباء ستنير لبنان، في حين أن نظام الأسد سيستغل ذلك من أجل العودة إلى العلاقات ‏مع الدول العربية‎”.‎