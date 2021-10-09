تسجيل 29362 إصابة بكورونا و 968 حالة وفاة بروسيا

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أعلنت روسيا تسجيل 29362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة مقارنة مع 27246 إصابة يوم أمس ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 7 ملايين و746 ألفا و 718 إصابة .



و ذكرت السلطات الصحية في روسيا أنه تم تسجيل 968 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل ارتفاعا كبيرا وقفزة غير مسبوقة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 مقابل 936 وفاة يوم أمس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 215 ألفا و 453 حالة وفاة مع تماثل 21049 شخصا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين 6 ملايين و840 ألفا و 845 شخصا.