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القوات الباكستانية تقضي على 4 إرهابيين في بلوشستان

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الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن الباكستانية على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية نفذتها وحدة من قوات فيلق حرس الحدود في منطقة أواران البلوشية، والتي نجحت في القضاء على الإرهابيين الأربعة.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات من حوزة الإرهابيين، قد هُرِّبت إلى الإقليم لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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