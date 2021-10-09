شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الباكستانية تقضي على 4 إرهابيين في بلوشستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن الباكستانية على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية نفذتها وحدة من قوات فيلق حرس الحدود في منطقة أواران البلوشية، والتي نجحت في القضاء على الإرهابيين الأربعة.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات من حوزة الإرهابيين، قد هُرِّبت إلى الإقليم لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.