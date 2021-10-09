فرنسا ستحث خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي على إلغاء عقوبة الإعدام عالميا

09 أكتوبر , 2021
الرئيس الفرنسي (أسوشييتد برس)
باريس: كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أن فرنسا ستطلق حملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام في إطار رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون، في كلمة بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على إلغاء فرنسا لعقوبة الإعدام، إنه سيتم عقد مؤتمر في باريس يجمع منظمات المجتمع المدني من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام أو تعلقها بشكل مؤقت.
وأضاف أن فرنسا، التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، ستعمل أيضا مع بقية الدول الأعضاء من أجل إصدار قرار من الأمم المتحدة يطالب الدول بالإبلاغ كل عام عن عدد أحكام الإعدام الصادرة وعمليات الإعدام التي يتم تنفيذها.
وكانت فرنسا الدولة الخامسة والثلاثين في العالم التي تحظر عقوبة الإعدام. ولم تعد منذ ذلك الحين معظم الدول تستخدم هذه العقوبة على الرغم من أن العديد من الدول الكبيرة بما في ذلك الصين وإيران والولايات المتحدة ما زالت تطبقها.
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