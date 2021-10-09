لبنان يتجه نحو العتمة الشاملة من جديد

بيروت: دخل لبنان في عتمة شاملة اليوم السبت بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود. وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان صحفي توقف محطتي دير عمار والزهراني لتوليد الكهرباء عن العمل "ما انعكس مباشرة على ثبات واستقرار الشبكة وأدى إلى هبوطها بشكل كامل دون إمكانية إعادة بنائها مجددا في الوقت الراهن في ظل في ظل هذه الظروف التشغيلية

الصعبة والقدرة المتدنية من جهة واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى".

وكشف مصدر لبناني مسؤول لـ "رويترز" ان "شبكة كهرباء لبنان توقفت تماما عن العمل عند ظهر اليوم السبت ، ومن المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة".

وأضاف المصدر أن شركة كهرباء لبنان تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت الوقود لتشغيل إحدى المحطتين بشكل مؤقت لكن ذلك لنيحدث قريبا.

وقالت المؤسسة في بيان إنه من المرتقب وصول شحنة وقود من اتفاقية مبادلة مبرمة مع العراق في أواخر الشهر الجاري.

ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل بالرغم من نقص المعروض.

ونتجت أزمة الوقود عن انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019، حيث فقدت العملة نحو 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.