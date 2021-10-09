شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: بلينكين يلتقي نظيريه الإماراتي والإسرائيلي الأربعاء في واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكين سيلتقي نظيريه الإماراتي والإسرائيلي الأسبوع الجاري؛ لبحث ما تم إحرازه من تقدم فيما يسمى باتفاقات أبراهام، وكذلك الأمن في المنطقة، بحسب وكالة ”رويترز“.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن بلينكين سيلتقي وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الأربعاء، في اجتماعات ثنائية منفصلة، وفي إطار ثلاثي. وذكر البيان أن الوزراء الثلاثة ”سيناقشون التقدم الذي جرى إحرازه منذ توقيع اتفاقات أبراهام العام الماضي، وفرص التعاون في المستقبل، وقضايا ثنائية مثل الأمن والاستقرار في المنطقة“.

ووقع مسؤولون من إسرائيل والإمارات والبحرين على اتفاقات أبراهام في البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ويُنظر إلى تلك الاتفاقات، على نطاق واسع، على أنها نجاح دبلوماسي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.