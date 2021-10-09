انتخاب رشيد الطالبي رئيسا للبرلمان المغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

انتخب مساء اليوم السبت رشيد الطالبي العلمي عن حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ الحاكم في المغرب، رئيسا لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي). في حين تم انتخاب النعم ميارة عن حزب ”الاستقلال“ رئيسا جديدا لمجلس المستشارين.



وجاء انتخاب العلمي بعد حصوله على 258 صوتا من مجموع 279 صوتا، في حين حصل منافسه رؤوف العبدلاوي، المرشح عن حزب ”جبهة القوى الديمقراطية“، على 4 أصوات.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة 34 ورقة، بينما امتنع النواب المنتمون لحزب ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية“ (معارضة) عن التصويت.