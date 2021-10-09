ليبيا: الهروب من مركز احتجاز مهاجرين في طرابلس أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الداخلية الليبية اليوم السبت، مقتل مهاجر وإصابة آخرين أثناء عملية فرار جماعي للمهاجرين من مركز إحتجاز في غوط الشعال في العاصمة طرابلس يوم أمس الجمعة.



وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن عددا من أفراد الشرطة أصيبوا أثناء تدافع وهروب المئات من المهاجرين، ما أثار حالة من الفوضى والهلع بين سكان المنطقة، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف ”وقد تمت العملية الأمنية بكل مهنية ودون استخدام القوة المفرطة“، حسب البيان.

ودافع البيان عن العملية الأمنية التي شنتها الوزارة قبل أيام في حي قرقارش في العاصمة طرابلس وأسفرت عن اعتقال آلاف المهاجرين وسط استخدام القوة المفرطة في التعامل معهم، حسب تقارير محلية، ما دعا دولا ومنظمات حقوقية لإدانتها واتهام هذه العملية بالتسبب في الاكتظاظ الكبير في مراكز الاحتجاز، خاصة أنها شملت العديد من المهاجرين واللاجئين المسجلين لدى المفوضية الأممية للاجئين.