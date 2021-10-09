الصين تندد بتصريحات لرئيس وزراء أستراليا السابق عن تايوان‎‎ وصفتها بـ"المجنونة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت السفارة الصينية في أستراليا، اليوم السبت، إن رئيس وزراء أستراليا السابق توني أبوت سياسي ”مثير للشفقة“، بعد أن ندد بالضغط الصيني على تايوان أثناء زيارته للجزيرة.



وزار ”أبوت“ بصفة شخصية الأسبوع الماضي تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، واجتمع برئيستها تساي إينج-وين، وقال في منتدى أمني: ”إن الصين ربما تشن هجوما مباغتا مع تباطؤ اقتصادها وتداعي ماليتها“.

وردت السفارة الصينية في كانبيرا بمزيج من الغضب والاشمئزاز.