شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طالبان تحذّر واشنطن من "زعزعة استقرار" الحكومة الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

حذّرت حركة طالبان الولايات المتحدة من ”زعزعة استقرار“ نظامها، خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وفق ما أفاد وزير خارجية الحركة أمير خان متقي، اليوم السبت.



وقال متقي لوكالة ”باختر“ الإخبارية بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة: ”أبلغناهم بوضوح أن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف“.

وأضاف، في بيان مسجّل ترجمته ”فرانس برس“، أن ”العلاقات الجيّدة مع أفغانستان مفيدة للجميع. ينبغي عدم القيام بشيء من شأنه إضعاف الحكومة الحالية في أفغانستان، وهو أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب“.