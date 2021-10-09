اختتام "نسيم البحر 13" بين المملكة السعودية وباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت السعودية وباكستان، السبت، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر -13".



وتم تنفيذ المناورات بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، التي تأتي في إطار تعزيز وترسيخ للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين .

وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي، إن "السفن الملكية" السعودية المشاركة في التمرين نفذت العديد من العمليات البحرية المختلفة بين القطع البحرية السعودية والباكستانية، كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية.

وأضاف:" كما نفذت السفن حرب الألغام والتشكيلات البحرية وتدريبات التعامل مع هجوم الزوارق السريعة، وتدريبات مختلفة على سطح السفن أثناء الإبحار".

ونوه إلى أن العمليات البحرية اختتمت أعمالها برماية الصواريخ من السفن، ومقاتلات القوات الجوية على الأهداف المتحركة والثابتة، على المدى المتوسط والبعيد وما وراء الأفق.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح "ساجر" أن التمرين حقق جميع الأهداف المرسومة والمخطط لها، وأظهر المشاركون من القوات البحرية والجوية السعودية في التمرين احترافية وجاهزية قتالية عالية، وإتقانا لكل ما نفذوه من عمليات أثناء التمرين؛ لتحقيق أهداف التمرين المختلفة.

كما أكد توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات وصقل وتطوير المهارات للمشاركين، وتعزيز العمل المشترك ما بين القوات البحرية والقوات الجوية لمساندة العمليات البحرية لسفن الملك في مسرح عملياتها في بحر العرب.

وتدريب "نسيم البحر -13" النسخة الثالثة عشرة من سلسلة مناورات نسيم البحر بين القوات البحرية للبلدين.