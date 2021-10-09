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قيس سعيد يؤكد حرصه على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات

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محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الحكومة ستتشكل قريبا.

 

وقال قيس سعيد خلال لقاءات اليوم السبت، مع نجلاء بودن رمضان المكلفة بتشكيل الحكومة، ورضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية :"هناك من طلب تدخل دول أجنبية في شؤون البلاد، ونحن لن نقبل بوصاية أي أحد".

 

وتابع، الحكومة الجديدة ستتشكل قريبا، ونحن حريصون على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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