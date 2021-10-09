شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا.. «كورتس» يستقيل وسط تحقيقات في قضية فساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، اليوم السبت، وسط تحقيقات في قضية فساد.

وقال كورتس في تصريحات متلفزة، إنه طلب من الرئيس النمساوي تسمية مستشار جديد. وأوضح أن الحكومة وصلت إلى "وضع متأزم " مع موقف المعارضة ضده، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف كورتس أن الرئيس اقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج منصب المستشار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حدد ممثلو الادعاء في النمسا، السياسي المحافظ على أنه مشتبه به في قضية فساد تشمل استخدام أموال عامة في الدفع مقابل تغطية إعلامية إيجابية.