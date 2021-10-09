شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدخل في ظلام تام بعد تعطل أكبر محطتي كهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول لبناني لرويترز اليوم السبت، إن البلاد دخلت في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود.

وأوضح المصدر أن "شبكة كهرباء لبنان توقفت تماما عن العمل عند ظهر اليوم، ومن المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة".

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، توقف محطتي دير عمار والزهراني لتوليد الكهرباء عن العمل "ما انعكس مباشرة على ثبات واستقرار الشبكة وأدى إلى هبوطها بشكل كامل دون إمكانية إعادة بنائها مجددا في الوقت الراهن في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة المتدنية من جهة واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى".