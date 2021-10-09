شكرا لقرائتكم خبر عن اشتداد ثوران بركان «لا بالما» الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب تدفق الحمم البركانية الجديدة في جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية في مزيد من الدمار.

وذكرت محطة "آر تي في إي" التليفزيونية الرسمية اليوم السبت أن كتلة الحمم التى تبلغ درجة حرارتها نحو ألف درجة مئوية تدفقت بعد انهيار الجناح الشمالى للمخروط البركانى فى جبل كامبر فيجا.

وبسبب أن السلطات أخلت المنطقة المتضررة بالفعل، فلا حاجة إلى نقل أي شخص إلى مناطق آمنة آخرى. وقذف البركان سحابة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 5ر3 كيلومترات. وهزت الزلازل الصغيرة والمتوسطة مرارا جنوب الجزيرة. وبلغت قوة اقوى زلزال 1ر4 درجة .