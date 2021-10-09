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إنجلترا.. أكثر من مليوني شخص يتلقون الجرعة المعززة من لقاح كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولو الصحة في إنجلترا اليوم السبت أن أكثر من مليونى شخص تلقوا حتى الآن الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).

يشار إلى أنه يتم إعطاء الجرعة المعززة بعد مرور نحو ستة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح .

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا اليوم السبت إن إجمالي 08ر2 مليون شخص تلقوا الجرعة المعززة منذ بدء الحملة الوطنية للجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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