شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا.. أكثر من مليوني شخص يتلقون الجرعة المعززة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولو الصحة في إنجلترا اليوم السبت أن أكثر من مليونى شخص تلقوا حتى الآن الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).

يشار إلى أنه يتم إعطاء الجرعة المعززة بعد مرور نحو ستة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح .

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا اليوم السبت إن إجمالي 08ر2 مليون شخص تلقوا الجرعة المعززة منذ بدء الحملة الوطنية للجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.