انت الان تتابع خبر أولمبي العراق ينهي استعداداته لمواجهة الأخضر السعودي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-09 | 19:47
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أنهى منتخبنا الأولمبيّ لكرة القدم وحدته التدريبية، مساء اليوم السبت، على ملعب رديف نادي النهضة في الدمام، تحضيراً لمباراة المنتخب الاولمبي السعودي يوم غدٍ الاحد في نصف نهائي بطولة غرب آسيا، في المباراة التي ستقام على استاد الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وألقى الملاك التدريبي، بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، محاضرةً فنيةً للاعبين في الفندق قبل التوجه للوحدة التدريبية، لشرح بعض الملاحظات التي حصلت في مباراة منتخب لبنان الأولمبي أمس الجمعة، وكذلك التركيز على مباراة الغد أمام المنتخب الاولمبي السعودي.
وشهدت الوحدةُ التدريبية لأولمبينا اندفاعاً وحرصاً كبيراً من قبل جميع اللاعبين، بينما لم تتأكد مشاركة اللاعبين (عباس بديع وحسين عمار ونهاد محمد) في مباراة الغد، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، بانتظار الفحوصات الطبية لمعرفة مدى جاهزيتهم للتواجد في مباراة نصف النهائي.
وشهدت الوحدةُ التدريبية لأولمبينا اندفاعاً وحرصاً كبيراً من قبل جميع اللاعبين، بينما لم تتأكد مشاركة اللاعبين (عباس بديع وحسين عمار ونهاد محمد) في مباراة الغد، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، بانتظار الفحوصات الطبية لمعرفة مدى جاهزيتهم للتواجد في مباراة نصف النهائي.
وسيرتدي منتخبنا الأولمبيّ الزي الأبيض الكامل في المباراة، بينما سيرتدي الاولمبي السعودي الزي الأخضر.
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