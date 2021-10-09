بينها غلق المحال ومنع حركة الأشخاص.. قرارات جديدة تتعلق بيوم الانتخاب

وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر إغلاق مداخل المحافظات، ومنع حركة الأشخاص والدراجات النارية والعجلات الصغيرة والحِمل، من الساعة 1 من فجر الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح الاثنين".وأضافت، أنه تقرر أيضاً "إغلاق المحلات والمطاعم والمولات من الساعة 1 فجر الأحد وحتى 6 صباح الاثنين، باستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والفواكه والخضر والأفران".

وتفتح صناديق الاقتراع العام، يوم غد الأحد 10 تشرين الأول 2021، على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

