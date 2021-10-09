شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيس سعيد يؤكد حرصه على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الحكومة ستتشكل قريبا.



وقال قيس سعيد خلال لقاءات اليوم السبت، مع نجلاء بودن رمضان المكلفة بتشكيل الحكومة، ورضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية :"هناك من طلب تدخل دول أجنبية في شؤون البلاد، ونحن لن نقبل بوصاية أي أحد".

وتابع، الحكومة الجديدة ستتشكل قريبا، ونحن حريصون على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.