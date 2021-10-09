السعودية: اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على متلقي جرعتي لقاح "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق ”توكلنا“، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأحد، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وذكرت الوزارة أنه ”فيما يتعلق بضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، فيجب عليهم المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه، علمًا بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة“.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.