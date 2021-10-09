شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تشيد بمخرجات اجتماع لجنة 5+5 الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلا، اليوم السبت، إن التقدم المحرز من قبل اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا ”5+5″، ”يمكنه تشكيل نموذج للسياسيين“ في الوصول لاتفاق بشأن الانتخابات.



جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته السفارة الأمريكية في طرابلس على حسابها بموقع ”تويتر“.

وأمس الجمعة، وقّع المشاركون باجتماع ”اللجنة المشتركة“، على خطة لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور المبعوث الأممي يان كوبيش.