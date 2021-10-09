شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حماس تطرح "رؤية جديدة" للمصالحة وفتح ترفض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

طرحت حركة حماس، اليوم السبت، ”رؤية جديدة“ للمصالحة مع حركة فتح، وذلك عقب اختتام اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، ولقائها رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وهو ما رفضته حركة فتح.



وقالت الحركة في بيان صحفي، إنها ”ستعمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي، وفق الرؤية التي اعتمدتها قيادة الحركة، والتي تتكون من 3 بنود رئيسة“.

وذكر البيان، أن البند الأول ”سيكون السعي لإعادة تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني وفق الأسس الديمقراطية والوطنية، لتشكيل قيادة مركزية واحدة“.