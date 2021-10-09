طالبان : الشرطة اعتقلت الأشخاص الذين ضايقوا محموعة من الهندوس في كابول

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم حركة "طالبان" في أفغانستان ذبيح الله مجاهد إن الشرطة اعتقلت الأشخاص الذين تسببوا في مضايقات لمجموعة من الهندوس في العاصمة كابل.

وأكد ذبيح الله مجاهد في تغريدة على "تويتر" يوم السبت أنهم سيمثلون أمام العدالة.

ويرفض أبناء الأقليتين الهندوس والسيخ الذين يعيشون في أفغانستان منذ مئات السنين، مغادرة البلاد على خلفية سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وقال مانموهان سينغ سيثي نائب رئيس المؤسسة الاجتماعية للهندوس والسيخ في تصريح لوكالة "الأناضول" إنه لا يريد مغادرة وطنه أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة.

وأضاف سيثي أنه يعمل في التجارة منذ سنوات وأن الهندوس والسيخ عاشوا في أفغانستان منذ آلاف السنين دون التعرض للأذى، لذلك فإنهم لا يريدون مغادرة البلاد بغض النظر عمن في السلطة.

وذكر سيثي أن الهندوس والسيخ يعيشون حاليا في مقاطعات خوست وننكرهار وغزنة وقندهار وبيرفان وكابل العاصمة، وأن عدد أعضاء هاتين الديانتين يزيد عن 100 ألف نسمة، غادر قسم منهم إلى دول أخرى لأسباب مختلفة.