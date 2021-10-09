هاشتاج ’’كشمير تُباد‘‘ يجتاح مواقع التواصل.. مذابح وإطلاق نار.. ماذا يحدث في الإقليم؟

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاجا “#انقذوا_كشمير”، و"#كشمير_تُباد"، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التعديات على مسلمي سكان الإقليم من جانب السلطات الهندية.

ونشر المغردون صورًا لأعمال تعذيب لمواطنين على أيدي جماعات مسلحة.

وكتب مواطن تدوينة: "طريقة أخرى لإبادة المسلمين ووجه آخر للعنصرية ضدهم والعالم يسكت ولا يتحرك"، وعلق آخر: "ساعدوا مسلمي كشمير، ما يحدث ضدهم جريمة لا تُغتفر".

كانت الهند أعلنت تحذيرها لمعتنقي جميع الأديان باستثناء المسلمين بالانسحاب الفوري من كشمير استعدادا لحملة عسكرية واسعة كالعادة تحت مسمي ضد "الإرهاب".

ويشن متطرفون مسلحون حملة تمرد دامية على نيودلهي منذ التسعينيات في جامو وكشمير التي كانت الولاية الوحيدة التي تقطنها أغلبية مسلمة حتى قسمتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى منطقتين تديرهما الحكومة الاتحادية في أغسطس 2019.

وأقدم متشددون، الأسبوع الماضي، على قتل صيدلانيا هندوسيا من كشمير وبائعا متجولا من خارج الإقليم في سريناجار وقتلوا مدنيا آخر بالرصاص في منطقة بانديبورا الشمالية.

وكشمير هي المنطقة الواقعة ين الهند وباكستان والصين في شمال شرق آسيا، تبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 90% والهندوس8% والسيخ نحو 1%.

وفي 1949، قررت الأمم المتحدة إجراء استفتاء حر ومحايد لتقرير مصير كشمير ولكن الهند ضمت الإقليم إليها ورفضت الاستفتاء نظرا لرغبة السكان في الانفصال، وتعتبر كشمير نقطة ساخنة للنزاعات.

وبموجب خطة التقسيم المنصوص عليها في قانون الاستقلال الهندي، كان لدى كشمير الحرية في اختيار الانضمام إلى الهند أو باكستان، واختار وقتها حاكمها "هاري سينج" الهند، فاندلعت الحرب عام 1947 واستمرت مدة عامين.

ودخلت كشمير مرحلة الصراع بين الهند وباكستان، وبدأت حرب أخرى في عام 1965، في حين خاضت الهند صراعًا قصيرًا، لكن مريرًا مع قوات مدعومة من باكستان في عام 1999، وفي تلك الفترة أعلنت كل من الهند وباكستان أنهما قوتان نوويتان.

ومعظم سكان الإقليم في كشمير لا يحبذون العيش تحت إدارة الهند، بل يفضِّلون الاستقلال أو الاتحاد مع باكستان.

ويشكِّل المسلمون في ولايتي جامو وكشمير الخاضعتين للإدارة الهندية أكثر من 60 % من نسبة السكان، مما يجعلها الولاية الوحيدة داخل الهند ذات الغالبية المسلمة.