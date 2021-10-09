الظلام يضرب لبنان .. توصيل التيار بمعدل ساعة واحدة يوميا في معظم المناطق

الشارقة - اميمة ياسر - عم الظلام على لبنان بالكامل، واسودت بيروت من السماء، وكأنها بقعة مجهولة على كوكب الأرض، بعد انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل يوم السبت.

وأظهرت لقطات حصرية لسكاي نيوز عربية، الظلام الدامس وهو يغطي شوارع لبنان بالكامل، بينما أنارت أضواء السيارات الطرقات.

وبدا لبنان وكأنه عادت لعصور تاريخية سابقة، قبل اكتشاف الكهرباء، حين كان الظلام يأتي فيعتم البلاد كلها، ويلجأ السكان للمنازل والشموع.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، وذلك بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاذ الوقود وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط.

يذكر أن الكهرباء في لبنان مقطوعة بشكل كامل عن الأراضي اللبناني منذ أكثر من شهر، حيث يتم تأمين التيار الكهربائي بمعدل ساعة واحدة يوميا في معظم المناطق.

وبات اللبنانيون يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات المقدمة من المولدات الخاصة، التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق. وباتت فاتورة المولدات الشهرية تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور في البلاد.