شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لمرثا محروس نائبة التنسيقية فى دائرتها بالأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة تفقدية عاجلة، استجابة لطلب أهالي حي الأميرية، للاستماع إلى أهم احتياجات ومشكلات الأهالى، وأكدت مرثا محروس أنها ستبذل قصارى جهدها للعمل على حل هذه المشكلات.

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاءً للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.