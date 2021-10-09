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وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في حفل ختام محاكاة النظام السياسى بحزب المحافظين

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القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الحفل الختامى الذى نظمه حزب المحافظين بمقر الحزب بجاردن سيتى، لمشروع محاكاة النظام السياسى المصرى.

وتم عرض نموذج محاكاة لمجلس النواب، ونموذج آخر لمجلس الشيوخ، وذلك بحضور رئيس الحزب والأمين العام وأمين التنظيم.

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وإيمان طلعت، ومحمد السيد سالم، وأحمد موسى، ومحمد راضى، وطه أحمد، أعضاء التنسيقية.

 

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