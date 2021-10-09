"اديني الواجب عاوز أروح".. أول تعليق من التعليم بشأن فيديو بكاء تلميذ لمحافظ الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:​

علق محمد عبدالتواب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على الفيديو المنتشر ويظهر بكاء طفل بالصف الأول الابتدائي أثناء تفقد محافظ الدقهلية، المدارس في أول أيام الدراسة.

وفاجئ التلميذ "أحمد عبدالوهاب" المحافظ بالبكاء، وقدم له كراسة وطالبه بأن يتدخل لدى معلمته قائلًا: "أدوني الواجب عاوز اروح".

وقال عبدالتواب لـ"الخليج 365"، إن الطفل تصرف بتلقائية وبراءة أمام المحافظ، مطالبه بالتدخل لمنحه الواجب حتى يسمح له بالخروج من المدرسة، مضيفًا: "الطفل كان مخضوض وخايف فهو أول مرة يروح المدرسة، لم يعتاد الحضور إلى المدرسة في مرحلة كي جي، العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا".

وقاطع طفل بالصف الأول الابتدائي بمدرسة منية سندوب محافظ الدقهلية، وتوسل إليه لمطالبة معلمته باعطائه الدرس وتركه يغادر المدرسة، غير أن المحافظ تصرف مع الطفل بشل رائع وربت على كتفه وطمأنه.

وأضاف وكيل المديرية، أن الصفوف الدراسية الأولى لا يمنح فيها التلاميذ أي واجبات مدرسية أو امتحانات.

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أعلن أن مدارس الدقهلية تستقبل في العام الدراسي الجديد، مليون و530 ألف طالبًا وطالبة في 3630 مدرسة بجميع المراحل التعليمية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

​