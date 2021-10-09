ضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه.. جهود الداخلية في أسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 367 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، و 498 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 328632 حكما قضائيا، وضبط 77023 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 65٫705٫720 جنيه.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط 1362 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1525 متهما، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 75 مليون جنيه.

ونجحت الجهود، خلال أسبوع، فى مجال قضايا التهرب الضريبي في ضبط 2044 قضية فى مجال التهرب الضريبي بمبالغ مالية بلغت 5٫729٫480٫976 مليار جنيه، وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6٫771٫355 مليون جنيه ، وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط 27 قضية فى مجال مكافحة جرائم "النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – الرشوة واستغلال النفوذ - غسل الأموال – الكسب غير المشروع" بقيمة إجمالية بلغت 234,767,39مليون جنيه.

وواصلت الداخلية جهودها في ملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ونجحت في ضبط 1917 قضية فى مجال منع تداول "الشيشة" بمضبوطات 9976 "شيشة" وغلق 7295 محل مخالف مواعيد الغلق، وضُبط 65484 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 65230 شخص.