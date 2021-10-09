بمشاركة 67 دولة.. انطلاق بطولة التنس الدولية في شرم الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت اليوم السبت مباريات الدور قبل النهائي لبطولة التنس الدولية "سيدات ورجال" والمقامة على مجمع ملاعب سوهو الدولي للتنس بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر.

وشهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، انطلاق البطولة، وقام بافتتاح المرحلة الثانية من تطوير مجمع سوهو الدولي للتنس.

وقال المحافظ إن بطولة التنس الدولية بمجمع سوهو تأتي ضمن المساعي الخاصة بالتنشيط السياحي، لكون هذه اللعبة لها مشجعين ومحبين على مستوى دول العالم.

وأكد أن هذه البطولة تعد الأولى في شرم الشيخ التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس، ويقبل على المشاركة فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كافة الدول، إضافة تواجد جماهيري دولي خلال البطولة، ما يمثل أكبر دعاية ترويجية للسياحة في مصر على أرض الواقع.

والتقى المحافظ جنوب سيناء بعدد من اللاعبين من دول أمريكا وسنغافورة وإسبانيا، وأعربوا له عن سعادتهم بزيارة شرم الشيخ، للمشاركة في البطولة، واستمتاعهم بمناظرها الخلابة ومناطق الغوص وجميع المقاصد السياحية بها.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بأعمال المرحلة الثانية من تطوير مجمع سوهو الدولي للتنس، والتي تضم 11 ملعبًا للتنس مطابق للمواصفات لإقامة البطولات الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة شرم الشيخ سوهو سكوير الدولية للتنس، تعد أكبر حدث رياضي عالمي يقام فى شرم الشيخ خاصة ومصر عامة، ويشارك في البطولة هذا العام 67 دولة، ففي بطولة السيدات شاركت دول: مصر، وسويسرا، اسبانيا، هونج كونج، رومانيا، استراليا، بريطانيا، اليابان، جورجيا، كندا، ألمانيا، تايلاند، كرواتيا، الصين، فرنسا، التشيك، الهند، مقدونيا، استونيا، هولاندا، روسيا، النمسا، أوكرانيا، المجر.

يشارك في بطولة الرجال دول مصر، لبنان، فرنسا، رومانيا، ايطاليا، كندا، فرنسا، تايوان، النمسا، التشيك، البرازيل، اليونان، بلجيكا، بيلاروسيا، فيتنام، الهند، اليابان، سلوفاكيا، أمريكا، جورجيا، أوكرانيا، استراليا، قبرص، تايلاند، بريطانيا، روسيا، هولندا، سنغافورة، سويسرا، الأرجنتين، البرازيل، النرويج، ألمانيا، أيطاليا، بولندا.