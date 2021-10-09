رؤساء الجامعات يتفقدون سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد رؤساء الجامعات المصرية، انتظام الدراسة بمختلف الكليات في أول أيام العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، معربين عن تهنئتهم لطلاب الجامعات بالعام الجديد، ومتمنين لهم النجاح والتوفيق.

ففي محافظة الغربية، تفقد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، انتظام الدراسة بكليات الجامعة، وقال إنه جرى إعداد بطاقات الهوية الرقمية ‏لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما جرى إعداد بطاقات ذكية أيضًا للسيارات، موضحًا أن البطاقة بها شريحة تحمل كل المعلومات ولها "باركود"، مشيرًا إلى إتاحة المقررات الدراسية على منصات الجامعة وتوفير خدمة السداد الالكتروني للمصروفات الدراسية.

وأضاف أن الجامعة اتخذت خطوات متسارعة لدعم البنية التحتية التكنولوجية ورفع قدرات الأنترنت بالجامعة؛ حيث جرت إضافة 47 خادما حديثة مدعوما بوحدات تخزين ودمجها داخل منظومة تأمين البيانات والنسخ الاحتياطي، موضحًا أن بتلك الإضافات تكون قدرات مركز البيانات زادت بمتوسط 400%، كما جرى ربط المجمعات الجامعية بـ"كوابل الفيبر"؛ في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع سرعة شبكة المعلومات من 200 ميجا بت ثانية إلى 500 ميجا بت ثانية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات للعام الجامعي الجديد قبل بدء الدراسة؛ حيث جرى الانتهاء من أعمال الصيانة بالكليات والمدن الجامعية، وتجهيز المعامل والمدرجات وقاعات المحاضرات والمكتبات وإطلاق حملة كبرى لتعقيم الحرم الجامعي للوقاية من فيروس "كورونا".

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية؛ والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات الطلابية لضمان سلامة منسوبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفي الشرقية، قال نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب بالمحافظة الدكتور عاطف حسين إنه جرى نشر الجداول الدراسية على المواقع الالكترونية للكليات، وجرى الاتفاق مع عمداء الكليات على تحميل الكتب والمذكرات - خلال الأسبوع الأول من الدراسة - على المواقع الالكترونية للكليات.

وأضاف أنه تقرر قبول 1700 طالب وطالبة بالمدن الجامعية بمعدل 60 % من الطلبة القدامى و30% للطلبة الجدد و10% للحالات الاجتماعية، وجرت المفاضلة بين المتقدمين طبقًا للأعلى تقديرًا والأفضل مجموعًا والأبعد مسافة، مشددًا على أنه لن يتم استثناء أحد من شروط القبول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ولفت إلى أنه سيتم تسكين الطلاب المغتربين - خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي - مع تطبيق التباعد الاجتماعي والزامهم بالتطعيم بلقاح كورونا، وارتداء الكمامات وسيتم إعفاء ذو الهمم من مصروفات الجامعة والمدن الجامعية.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تعديل الترشيح ونقل قيد الطلاب بنسبة 20% من كلية فى نهاية الشهر الحالي لتحقيق الاستقرار العملية التعليمية.

وفي محافظة بني سويف، أكد رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن انتظام الدراسة بكليات الجامعة خاصة الكليات العملية، بعد الانتهاء من التجهيزات لاستقبال الطلاب والبالغ عددهم 86 ألف طالب وطالبة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا، والتأكد من حصول الطلاب على اللقاح حرصًا على سلامتهم.

وأكد حسن - حسبما أفاد بيان صادر عن الجامعة اليوم - أنه استعرض مع عمداء الكليات استقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتجهيز المدرجات وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المدرجات والمعامل على مدار الساعة؛ حرصاً على سلامة الطلاب.

وأعرب رئيس الجامعة عن تهنئته للطلاب، بمناسبة بدء العام الدراسي، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق؛ مؤكداً أن الجامعة وضعت جميع الإمكانيات لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى ضرورة التعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية؛ حفاظا على سلامتهم من كورونا.

وفي قنا، تفقد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي عددًا من كليات الجامعة؛ للوقوف على سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي الجديد، حيث زار كلية التربية الرياضية وشارك مع طلاب الكلية فى تحية العلم وترديد النشيد الوطني.

كما أكد رئيس الجامعة بأنه لا زيادة في المصروفات الدراسية بمختلف كليات الجامعة وأيضا لا زيادة في رسوم المدن الجامعية، "التي تعتبر الأقل على مستوى الجامعات المصرية"، كما نصح رئيس الجامعة الطلاب بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى التى تروج للشائعات وتبث الفتن، داعياً جميع الطلاب للتواصل مع مسئولي الجامعة لإزالة أي معوقات قد تعترض العملية التعليمية.

وحث رئيس الجامعة، الطلاب على ضرورة ممارسة الأنشطة الطلابية الهادفة، التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي، حيث إنها جزء أصيل بجانب العملية التعليمية وتسهم في تكوين شخصية الطالب.