الأزهر تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين في المدن الجامعية "بنين" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، الانتهاء من مراجعة أسماء كليات: "الطب البشري- طب الأسنان- الهندسة الزراعية- الهندسة- الاعلام - اللغات والترجمة - التجارة - اللغة العربية - أصول الدين" وإتاحتها عبر موقعها.

وأوضحت في بيان لها، السبت، أنه تم وضع جدول زمني للتسكين يبدأ من غدٍ الأحد بتسكين الحاصلين على تقدير: ممتاز فرق نهائية، ويوم الاثنين ممتاز فرق النقل، أما الطلاب الحاصلون على تقدير جيد جدًّا الفرق النهائية، فتقرر تسكينهم يوم الثلاثاء،و جيد جدًّا فرق النقل فتقرر تسكينهم يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أنه تقرر تسكين المتخلفين من المراحل السابقة، الخميس المقبل، وجار نشر باقي كليات البنين والبنات تباعا.

ولفتت إلى أنه تم نشر أسماء المقبولين غي المدينة الجامعية بالقاهرة، عبر الرابط التالي:

http://azu.edu.eg/CityResult/