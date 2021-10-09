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بريطانيا.. 133 حالة وفاة و‎‎‏34950 إصابة‎ ‎جديدة بـ”كورونا”‏

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 4 دقائق

بريطانيا تسجل إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية 133 وفاة جراء مضاعفات في زيادة طفيفة عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل 127 حالة‎.‎

وأظهرت البيانات أيضا، تسجيل 34950 إصابة جديدة بـ”كوفيد- 19″، نزولا من 36060 في يوم أمس الجمعة‎.‎

وإجمالا، سجلت في البلاد حتى اليوم ثمانية ملايين و120713 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 137679 حالة وفاة‎.‎

وأجري في المملكة المتحدة خلال اليوم أكثر من مليون و72 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19‏‎”.‎

وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم ‏بالجرعة الثانية‎.‎

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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