كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 4 دقائق

سجلت وزارة الصحة البريطانية 133 وفاة جراء مضاعفات كورونا في زيادة طفيفة عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل 127 حالة‎.‎

وأظهرت البيانات أيضا، تسجيل 34950 إصابة جديدة بـ”كوفيد- 19″، نزولا من 36060 في يوم أمس الجمعة‎.‎

وإجمالا، سجلت في البلاد حتى اليوم ثمانية ملايين و120713 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 137679 حالة وفاة‎.‎

وأجري في المملكة المتحدة خلال اليوم أكثر من مليون و72 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19‏‎”.‎

وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم ‏بالجرعة الثانية‎.‎