شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين التفجير الإرهابي بمسجد في شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في ولاية قندوز بأفغانستان، وأسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء وجرح مئات آخرين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: إن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتطلعها لعودة الأمن والسلم والاستقرار إلى أفغانستان .