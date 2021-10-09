تقرير: الصين تطور "الدرونز" المضادة للغواصات لمنافسة الولايات المتحدة واليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت مجلة عسكرية صينية، إن حكومة بكين تعمل على تطوير منصات ذاتية التشغيل (غير مأهولة) مضادة للغواصات؛ من أجل تحسين سبل التصدي للغواصات المتقدمة التي يمتلكها خصماها الولايات المتحدة واليابان.



ونشرت مجلة ”Ordnance Industry Science Technology“ المعنية بالشؤون العسكرية، مقالا يشير إلى أنه يمكن للصين أن تقوم بتطوير منصة لطائرات دورية بدون طيار (درونز) مضادة للغواصات، إذا استغلت التقدم الذي حققته بكين فيما يتعلق بتكنولوجيا الطائرات المسيرة.

وأوضحت المجلة أنه إذا نشرت الصين منصة طائرات بدون طيار تقوم بمهام الدوريات البحرية التقليدية (الطائرات المأهولة) والكشف السريع عن الغواصات، فإن بكين ستكون بذلك طورت طريقة جديدة للحرب المضادة للغواصات، وفقا لما نقله موقع “ South China Morning Post “ .