مسؤول بارز عينته أديس أبابا في الإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي يطلب اللجوء خارج البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

صرح مسؤول كبير في الإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد نزاعا لوكالة ”فرانس برس“، اليوم السبت، أنه فر من البلاد سعيا لطلب اللجوء، مشيرا إلى مخاوف على سلامته.



وشغل جبريميسكل كاسا منصب كبير مسؤولي الإدارة التي عينها رئيس الوزراء آبي أحمد، بعد أن أرسل قوات إلى تيغراي، في نوفمبر الماضي؛ لإزاحة الحزب الحاكم في الإقليم، جبهة تحرير شعب تيغراي.

وبرر الرئيس آبي العملية العسكرية بأنها رد على هجمات استهدفت معسكرات للجيش الفدرالي ونفذتها جبهة تحرير شعب تيغراي، التي حكمت إثيوبيا لمدة ثلاثة عقود حتى 2018.