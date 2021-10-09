شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية إيران من دمشق: نحن على اتصال بحركة طالبان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، إن بلاده على اتصال بحركة طالبان الأفغانية التي تسيطر على أفغانستان منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية.



وأضاف عبد اللهيان في حديث عقب اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق: ”نحن على اتصال مع جميع الأطراف في أفغانستان، بما في ذلك طالبان، وندعوهم إلى تشكيل حكومة شاملة“.

واعتبر عبد اللهيان أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يؤشر على ظهور محاور جديدة وانحسار المحور الغربي، قائلا: ”تدرك دول المنطقة وجيران أفغانستان أن الولايات المتحدة لا تقبل المسؤولية عن أفعالها وسياساتها في أفغانستان“، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.