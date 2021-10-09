تخصيص 20 مليون دولار للاحتفاء باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

رصدت الحكومة البريطانية نحو 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) لاحتفالات اليوبيل البلاتيني لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش منذ 70 عاما، والتي ستكون أكبر احتفالات ملكية تشهدها بريطانيا في عصرها الحديث.



ومن المقرر أن تقام الاحتفالات لمدة أربعة أيام في يونيو/ حزيران المقبل، ويشارك فيها آلاف الجنود ورجال الشرطة والمحاربين القدامى، ونحو 6500 فنان من بريطانيا ودول أخرى بما فيها مملكة البحرين وسلطنة عمان.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية اليوم السبت إن عددا من أشهر المغنين بمن فيهم ألتون جون سيشاركون في الاحتفال بذكرى تولي الملكة البالغة من العمر 95 عاما العرش عام 1952 لتكون العاهل الأطول خدمة في تاريخ العرش البريطاني.