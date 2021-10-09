احتقان داخل الحكومة الإسرائيلية عقب الكشف عن اتصالات لوزيرة الداخلية مع المعارضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

بلغ عدم التوافق داخل الحكومة الإسرائيلية ذروة جديدة، إذ تتناقل وسائل الإعلام العبرية أنباء، عن أزمة طفت على السطح، ترتبط بوزيرة الداخلية أيليت شاكيد.



وعلى خلاف موقف شركاء ائتلافيين، تجري شاكيد اتصالات مكثفة مع أحزاب وشخصيات معارضة، يتعلق جانب منها بمحاولات حشد تأييدهم لصالح تجديد قانون المواطنة، وفق قناة ”أخبار 12“ العبرية، وصحيفة ”إسرائيل اليوم“.

لكن الأمر لا يقتصر على هذا القانون، إذ يتردد أن شاكيد تؤسس لوضعها السياسي وتعزز علاقاتها بشخصيات من خارج الائتلاف، تمهيدا للخطوات التالية على صعيد مستقبلها السياسي.