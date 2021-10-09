مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل مطار القاهرة الدولي، السبت، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية، القادمة من مطار معيتيقة الدولي، في أول تشغيل لها بعد توقف دام لـ7 سنوات، منذ عام 2014.



ووصلت أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية بالرقم "LN202" إلى مطار القاهرة، قادمة من مطار معيتيقة وعلى متنها نحو 255 ركبا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ونظم مطار القاهرة الدولي، احتفالية بروتوكولية داخل مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بوصول أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الليبية من طراز A330 إلى مطار القاهرة بعد غياب عدة سنوات، حيث تم استقبالها باحتفالية رش المياه على جسم الطائرة فور وصولها إلى المطار، وسط تقديم كافة التسهيلات لركاب الرحلة.

ومن المقرر أن تغادر رحلة شركة الخطوط الليبية مطار القاهرة، في غضون ساعتين عائدة إلى ليبيا وعلى متنها 250 راكبا.