عاجل.. زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب "فانواتو" في جنوب المحيط الهادئ

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، السبت، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر هز منطقة فانواتو في جنوب المحيط الهادئ.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 511 كيلومترا.

وذكرت هيئة التحذير من موجات تسونامي في الولايات المتحدة أنه لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد عملاقة بعد الزلزال.

وفانواتو هي دولة تقع في جنوب المحيط الهادئ، وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني وتقع على بعد 1750 كم تقريباً شمال شرق أستراليا و500 كم شمال شرق كاليدونيا الجديدة وغرب فيجي وجنوب شرق جزر سليمان وبالقرب من غينيا الجديدة.